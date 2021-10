Cominciamo dai motivi per cui la proposta di Bally ha prevalso sulle altre due giunte sul tavolo del Municipio, cioè quelle di realizzare un centro di studi d’arte orientale e di creare una sorta di incubatore d’idee per mettere in relazione diversi attori della scena culturale e artistica. Nel progetto vincente l’Esecutivo ha visto una «molteplice ricchezza culturale» grazie a un patrimonio, quello di Bally, «che spazia dalla moda al design, dalla pubblicità alle arti contemporanee, fino alla storia degli stili di vita e alla tecnologia dei materiali: tutti elementi che hanno un rapporto diretto con la vita quotidiana». Tutti elementi che nel nostro cantone, poi, garantiscono un certo effetto novità: «Data l’assenza in Ticino e a Lugano di spazi museali dedicati a questi temi, la proposta permette anche di stimolare esperienze nuove, sia a livello educativo che turistico, aumentando così l’offerta esistente. Sono quindi l’attrattività di un settore con un grande potenziale inespresso e la capacità di parlare ad un target ampio e diversificato le peculiarità che hanno convinto maggiormente il Municipio».

Entrando nello specifico, il progetto di Bally è costituito principalmente da cinque elementi: una sezione permanente con l’esposizione storica a rotazione su moda e design; attività sull’ambiente e la montagna; iniziative sull’arte contemporanea; cicli di conferenze con professionisti, creativi, accademici e imprenditori indirizzati al grande pubblico o alle aziende; infine, laboratori e tavole rotonde per pubblici ampi e diversificati. Sono inoltre previste iniziative in collaborazione con la Città (collegandosi ad esempio con il Longlake e gli Swiss Digital Days) e con i principali partner culturali del territorio (MASI, LAC, USI e SUPSI).

Qualche dettaglio è emerso anche sul piano finanziario. Il Municipio premette che il progetto di Bally «non impegna economicamente la Città», che mette a disposizione la villa per cinque anni con possibilità di rinnovo per due ulteriori lustri. Su questa base, l’azienda è pronta a investire una cifra fra i 300 e i 400 mila franchi per adeguare gli spazi interni, allestire le sale e integrare i nuovi servizi. Bally inoltre pagherà un affitto di 120 mila franchi per il primo anno, 130 mila per il secondo e 150 mila dal terzo, si assumerà i costi di gestione del complesso e realizzerà una piccola caffetteria aperta al pubblico, che oggi manca, mentre il parco resterà sempre aperto alla popolazione.