Accanto alla pubblicazione online, è stato stampato in 100.000 copie il magazine «Top Events 2020», distribuito da oggi ai fuochi del Luganese. La sua ottantina di pagine permette di avere una panoramica di tutti gli eventi che avranno luogo quest’anno. Il capodicastero Eventi Roberto Badaracco non ha dubbi: «La città ha una forza turistica molto potente che si sta cercando di promuovere sempre più. L’agenda del Luganese è come un grande mosaico in cui bisogna inserire delle tessere: se l’incastro funziona il risultato è garantito». L’obiettivo non è quindi solo quello di spingere i cittadini a scoprire e frequentare gli eventi della regione, ma anche quello di attirare un pubblico nazionale e internazionale. Per questo motivo l’agenda popolerà anche le piattaforme di Ticino Turismo e Svizzera Turismo. Ma veniamo alle proposte. Protagonista dell’estate sarà il nuovo Summer Jamboree on the Lake, festival internazionale di musica americana degli Anni ’40 e ’50 che metterà piede per la prima volta a Lugano tra il 5 e il 7 giugno e per il quale ci si aspetta un boom di pernottamenti in città. Anche il LAC, che già negli anni passati ha registrato una crescita di visitatori, giocherà quest’anno il suo asso nella manica con i capolavori della collezione Bührle.