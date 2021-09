In occasione dell’evento ciclistico «Gran Premio del Pian Scairolo» in programma domenica 5 settembre a Barbengo e in parte a Collina d’Oro, la polizia della Città di Lugano comunica che verranno messe in atto alcune deviazioni viarie per permettere un corretto svolgimento della manifestazione. In particolare, verranno chiuse al traffico dalle ore 8.30 alle ore 12 circa le seguenti strade:



- via Cadepiano, zona partenza e arrivo

- via Figino

- via Pian Scairolo

- via Prati Botta

- via Alniscette

- via Vigano



I confinanti delle vie menzionate potranno immettersi sul percorso di gara unicamente nel senso di marcia dei corridori e su indicazioni del personale ausiliario.