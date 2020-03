Il processo in Appello a Milano a Davide Enderlin è da rifare perché la sentenza d’assoluzione secondo cui «i fatti non costituiscono reato» è «afflitta da illogicità manifeste e si connota per la solo parziale disanima del materiale istruttorio e per la mancata valorizzazione di aspetti pesantemente indizianti». Parole della Corte di cassazione italiana (grossomodo l’equivalente del nostro Tribunale federale) che negli scorsi giorni ha depositato le motivazioni della decisione caduta lo scorso 11 febbraio con cui ha sancito che l’uomo d’affari ed ex politico ticinese dovrà nuovamente essere giudicato in Appello a Milano.

La vicenda, legata allo scandalo Carige, aveva visto Enderlin finire in manette a Genova nel 2014 ed essere condannato in primo grado a cinque anni e sei mesi. Il raggiro,...