Il loro è senza dubbio «uno sforzo esemplare a favore del clima e dello sviluppo sostenibile». È con queste parole che ieri, il presidente del WWF Svizzera italiana Massimo Mobiglia, ha consegnato all’azienda agricola Bianchi di Arogno il premio Fossil Free per il 2020 (consegnato «in ritardo» a causa della pandemia). Perché ognuno, nel suo piccolo, può fare la sua parte a favore del pianeta. Ciò che è stato riconosciuto nell’azienda gestita dai fratelli Gabriele e Martino Bianchi. Di particolare apprezzamento è stata «la riduzione dei consumi e l’uso di energie rinnovabili, la scelta di utilizzare apparecchi elettrici, l’ottimizzazione del ciclo produttivo che hanno un impatto postivo sul clima». Inoltre, ha sottolineato Mobiglia, siamo di fronte a una realtà «completamente bio», precorritrice «nel campo vitivinicolo. Dimostra che le aziende agricole possono avere un impatto positivo sullo sviluppo sostenibile». Ad Arogno, questo si traduce, ad esempio, nell’impianto fotovoltaico posato sul tetto, negli animali – oche e pecore – che mantengono puliti i filari di vite, nello sfruttamento della gravità per le opere di vinificazione. Poi, come detto, la filosofia (e la pratica) bio, presente in azienda sin dai suoi albori, nel 1998. «Un omaggio, il Fossil Free, che ripaga dai tanti sforzi profusi prima dai nostri genitori e oggi da me e da Martino», ha commentato Gabriele Bianchi. «C’è pure un valore simbolico per noi importante, fa sempre piacere avere un riscontro di questo tipo per il lavoro fatto». Il riconoscimento consegnato ieri rientra negli obiettivi che da tempo il WWF si prefigge. Quali? «Vogliamo permettere al nostro bellissimo pianeta di continuare a prosperare – ha evidenziato il responsabile del WWF Svizzera italiana Francesco Maggi –. Una delle nostre grandi preoccupazioni al momento è il riscaldamento climatico che incide sulla biodiversità, come pure sulla salute dell’uomo». Il premio, istituito nel 2017 (dopo aver pensionato un altro riconoscimento: «Il sole sul tetto»), è nato con l’idea di «dare una risposta più forte nell’ambito di quella che è stata dichiarata emergenza climatica». La lotta alle emissioni di CO2 è lanciata: «dobbiamo accelerare la transizione verso una società totalmente a energia rinnovabile; lasciare le energie fossili nel sottosuolo e, infine, convincere le istituzioni e la piazza finanziaria a disinvestire nelle società che promuovono lo sfruttamento delle energie fossili».