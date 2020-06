Un altro gigante finito al tappeto, nello stesso modo. Come è possibile? Torniamo sul caso del complesso residenziale e alberghiero promosso da Artisa in via la Santa e bocciato nei giorni scorsi dall’Ufficio della natura e del paesaggio per il suo impatto sulla zona. La futura costruzione, citando la Legge sullo sviluppo territoriale, non sarebbe inserita nel contesto «in maniera ordinata e armoniosa». Parole che ricordano bene anche gli investitori interessati a ricostruire l’albergo Eden a Paradiso, dato che il loro primo progetto, due anni fa, è andato incontro al medesimo destino. In quel caso i privati sono ripartiti quasi da zero, mentre per Viganello la situazione è ancora fluida: la Città sta pensando a un tentativo di conciliazione fra il Cantone e il gruppo immobiliare guidato da...