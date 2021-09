Le balene hanno sollevato delle onde. Un’ovvietà, se parliamo di mare. Se invece il tema è l'arte urbana a Lugano, il discorso si fa intrigante. Ricordate la polemica dello scorso febbraio sul fatto che Close Up – il murale realizzato dalla Nevercrew in via Franscini su incarico della Città e raffigurante appunto dei cetacei – verrà totalmente coperto da un nuovo edificio residenziale e commerciale che gli sorgerà di fronte? Ecco. Il dibattito fra chi rimproverava il Comune di aver scelto la parete sbagliata e chi invece ricordava il carattere effimero della street art ha fatto crescere l’interesse per questa forma espressiva – che fino a novembre fra l’altro sarà protagonista della Triennale di Maroggia (si veda l’edizione del 28 agosto).È diventata un vanto«Le balene sono servite come impulso...