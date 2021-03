La certezza, nell’avvicinamento alle urne per le elezioni comunali del 18 aprile, è che a Monteceneri ci sarà un nuovo sindaco. In casa liberale radicale, infatti, Anna Celio Cattaneo – eletta nel 2016 con 1.162 preferenze – non sarà della partita. Nella corsa all’Esecutivo non ci sarà nemmeno il vicesindaco Claudio Bonomi il quale, eletto 5 anni or sono nelle fila della Lega, l’anno scorso aveva annunciato la creazione di una lista civica. E, a ben vedere, una lista civica quest’anno ci sarà (pur senza Bonomi): è Monteceneri 5.0 che, con Gianpaolo Pontarolo e Alain Scheggia, punta a entrare in Municipio. Le incognite sulla composizione del prossimo Esecutivo – nel 2016 dalle urne erano stati eletti due candidati del PLR, due della Lega, due del PPD e uno dall’alleanza tra socialisti e verdi...