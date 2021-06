Il Consiglio di amministrazione dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC) ha nominato l’ingegnere Emanuele Dati nuovo direttore dell’Ospedale regionale di Lugano. «Scelto tra una rosa di candidati di valore che hanno onorato il bando di concorso, l’ing. Dati sarà chiamato a condurre l’Ospedale regionale di Lugano attraverso le impegnative sfide del dopo pandemia e in un contesto in continuo sviluppo, quale Ospedale di riferimento del Sottoceneri e MAS (Medicina Altamente Specializzata) a livello cantonale, nonché sede di riferimento per il Master in Medicina umana», evidenzia l’EOC in un comunicato. «Lugano è anche la sede di istituti rinomati, quale le neuroscienze cliniche e la farmacologia. L’integrazione dell’Istituto Cardiocentro in EOC e la naturale vicinanza dell’Ospedale Civico porteranno inoltre molti progetti di integrazione sul sito luganese. Non da ultimo da subito il sito del Civico diventerà il cantiere più importante di EOC e lo rimarrà per i prossimi anni».