L’accostamento Ticino-moda non fa più tendenza come un tempo. Non che il Cantone e la Città abbiano smesso di credere nel settore e nelle ricadute che può avere sul territorio, anzi. Tuttavia le notizie arrivate «dal fronte» negli ultimi anni hanno raffreddato l’entusiasmo generale che si era creato attorno alla fashion valley: Armani che ha traslocato da Mendrisio a Milano, Tom Ford che ha chiuso i battenti a Stabio, Kering che ha fatto le valigie e si è spostata da Cadempino a Novara. Tempi non facili. Forse è per questo che i segnali positivi spiccano ancora di più. E a Lugano ne è arrivato uno. Parfois, azienda che crea abiti e accessori da donna con la modalità fast fashion fondata nel 1994 in Portogallo da Manuela Medeiros e con mille punti vendita in tutto il mondo, nelle prossime settimane aprirà un negozio in via Pretorio, accanto alla pensilina. Ma non solo. Lugano ospiterà anche il quartier generale della società incaricata di gestire il franchising di Parfois in Svizzera (dove sono previste 30 aperture entro il 2025), in Germania (60) e in Austria (10). In città verrà creata una decina di posti di lavoro con persone che si occuperanno anche di nuove tecnologie, preziose per intercettare i gusti del pubblico, ma l’operazione ha anche un altro risvolto elvetico e stavolta l’economia non c’entra: a portare Parfois in Ticino è stato un ticinese. Luganese, per la precisione. Si chiama Marco Blattler, è nato a Breganzona e migrato in Spagna una ventina di anni fa, «anche se comunque rientro spesso».



La visita dei proprietari