Emozionarsi con Dumbo, perché arricchisce le vite degli altri

È andata in scena sabato scorso l’iniziativa del Corriere del Ticino che, coadiuvato dall’Associazione Progetto Avventuno, ha ospitato nel pomeriggio oltre 20 bambini con la sindrome di Down, con le rispettive famiglie e amici, al cinema Iride presso il Quartiere Maghetti di Lugano. Un bel regalo per il giovane pubblico che si è emozionato durante la proiezione del film Dumbo, di Tim Burton.