Tempo tre o quattro giorni e il PS uscirà dal limbo. Entro sabato o al massimo domenica - raccolti i pareri dei simpatizzanti - il partito deciderà se schierarsi ufficialmente a favore del progetto del Polo sportivo e degli eventi («Ma a sette condizioni») oppure se votare contro il messaggio municipale. Ieri sera i socialisti hanno organizzato un’assemblea straordinaria voluta proprio per capire cosa ne pensa la loro base. Questo sapendo che tra i simpatizzanti c’è chi storce il naso di fronte alla partnership con i privati. E probabilmente anche perché «l’altra sinistra», l’MPS, si è nettamente schierata contro il PSE. Ma torniamo al PS. Sul tavolo ci sono due proposte piuttosto differenti. La prima, elaborata dalla Direzione del partito e dal gruppo in Consiglio comunale, prevede di appoggiare i messaggi elaborati dal Municipio ponendo però sette condizioni «imprescindibili». Si chiede per esempio al Municipio - come ha sottolineato il consigliere Carlo Zoppi - di ridurre l’onere finanziario annuo a carico della Città. Come? Chiedendo contributi agli altri Comuni del Luganese e - anche e soprattutto - tentando di convincere il Cantone a versare più di quanto deciso finora. Si chiede poi che durante la fase di cantiere non venga effettuato dumping salariale, che il parco previsto a Cornaredo venga realizzato il più grande possibile e che in zona vengano creati alloggi a prezzi accessibili. Si chiede anche al Municipio di creare abitazioni destinate al ceto medio per rivitalizzare il centro città (in via della Posta, per esempio) e si potenzino i mezzi pubblici per collegare il centro a Cornaredo. E - ultimo punto - si propone di trattare con i privati la possibilità di riscattare gli spazi occupati dall’amministrazione comunale. Richieste che, a ben guardare, l’Esecutivo potrebbe anche esaudire (e che in parte sta già tentando di ottenere). Poi c’è un’altra proposta, giunta da Martino Rossi. L’ex consigliere comunale chiede che il messaggio municipale venga respinto e che il Municipio ne presenti un altro, in tempi brevi, che assicuri la presenza a Cornaredo dello stadio attuale, della pista di atletica, del palazzetto dello sport, della pista di atletica e del futuro stadio di calcio. «Con la nuova proposta - ha poi sottolineato Rossi - il Municipio dovrà verificare la possibilità e la convenienza di realizzare in proprio le opere». Senza dunque i privati. E Rossi chiede anche che un eventuale ricollocamento dell’amministrazione comunale (da via della Posta) sia effettuato in una zona più centrale della città (per esempio al Mizar). Un cambio di strategia che, secondo Rossi, permetterà alla Città di Lugano di risparmiare parecchi milioni ma disporre comunque di strutture funzionali e all’avanguardia.