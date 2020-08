(Aggiornato alle 20.20) Questa sera alle 17 un’auto immatricolata in Ticino è uscita di strada ed è precipitata per 100 metri in un dirupo. Il sinistro è accaduto nei dintorni di Pugerna. Il conducente, che avrebbe perso il controllo in curva, è riuscito a raggiungere da solo la strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e della REGA oltre ai pompieri di Melide e di Lugano. La Polizia ha effettuato i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’incidente. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Lugano. Le sue condizioni non sono note ma apparentemente non dovrebbero essere gravi.