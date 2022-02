A causa di un guasto una doppia deflagrazione si è verificata questo tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, alla centrale elettrica di via alla Cava a Collina d’Oro. In seguito si è sviluppato un incendio tra alcuni elementi dell’impianto che ha sprigionato dallo stabile un denso fumo. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Lugano che hanno messo in sicurezza la zona, oltre agli agenti della Polizia Cantonale e Comunale Ceresio Sud. A titolo preventivo anche Ticino Soccorso ha inviato del personale della Croce Verde di Lugano. Non si registrerebbero feriti. I pompieri, unitamente ai tecnici dell’Azienda Elettrica, stanno effettuando le operazioni di ripristino della situazione. La zona è stata isolata. La Polizia ha comunicato che un’inchiesta dovrà stabilire la causa del guasto che ha originato le esplosioni.