L’idea dell’associazione Essere a Scuola, fatti i conti con le prime ondate pandemiche, prova ora nuovamente a prendere slancio. Lo fa in un momento cruciale delle discussioni relative all’abbandono dei livelli, perlomeno in terza media. L’idea, tanto per cominciare: parlare di scuola con totale libertà e senza spirito di fazione, mettendo in comune esperienze di pubblico e privato per attraversare insieme la crisi della scuola stessa. Essere a Scuola è un’associazione apartitica e aconfessionale, formata sia da persone attive professionalmente nella scuola sia da persone di diversi ambiti professionali e culturali, unite dall’interesse e dalla passione per la scuola. Obiettivi principali dell’associazione sono: promuovere una visione non settoriale della scuola, una scuola dunque intimamente connessa e in dialogo continuo con le altre realtà sociali, educative e culturali, consapevoli che le questioni scolastiche riguardano tutti; organizzare momenti di riflessione e di approfondimento su temi che toccano la formazione e l’educazione scolastica, le sfide legate ai mutamenti in atto nella scuola, i rapporti fra scuola e società; coinvolgere nel modo più ampio possibile, oltre agli “addetti ai lavori”, ambienti e persone interessate ai destini della scuola.