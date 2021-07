Potrebbe esserci stato anche un «movente» economico dietro la decisione di demolire il centro sociale autogestito di Lugano. Le risposte del Consiglio di Stato (quasi identiche) a due interrogazioni di Anna Biscossa e cofirmatari (PS) e di Marco Noi e cofirmatari (Verdi) avvalora una tesi sollevata da più parti fin dalle prime ore dopo i fatti: lo stabile occupato dagli anarchici sarebbe stato distrutto anche per evitare di doverlo presidiare con ingenti forze di polizia per i giorni o le settimane successive. Ma vediamo cosa dice esattamente il Governo. Se per «l’eventuale sgombero» del Molino e «per la gestione di eventuali manifestazioni di protesta non autorizzate» il CdS aveva garantito alla Città il supporto della Polizia cantonale, lo stesso non si può dire per quello che avrebbe potuto succedere dopo. «L’ordine pubblico e il controllo del sedime post sgombero dovevano essere garantiti dal Comune e non dalla Polizia cantonale». Una precisazione non da poco, a cui ne segue un’altra: gli agenti della Cantonale si sono messi a disposizione «in base a quanto deciso dal Consiglio di Stato su richiesta del Municipio di Lugano, e quanto fatto deriva dalle decisioni prese dall’Esecutivo comunale». Come a dire: se cercate delle responsabilità politiche, sono tutte fra le mura di Palazzo civico.



Pessimisti sul dialogo

Per dare forza alla sua posizione, l’Esecutivo cantonale sottolinea di avere «reso attento il Municipio sul fatto che un eventuale sgombero tempo prima dei lavori di ristrutturazione dell’ex Macello avrebbe generato un’instabilità a livello di ordine pubblico che sarebbe potuta durare a lungo». Riassunto in parole povere, «noi ve l’avevamo detto». Le risposte alle interrogazioni proseguono con un sostanziale «no comment» su varie questioni di dettaglio. «Essendoci un’inchiesta penale in corso - ricorda Palazzo delle Orsoline - non possiamo per ora rispondere alle domande poste, nel rispetto del segreto istruttorio». Fa eccezione un interrogativo di Biscossa e compagni sulle possibilità di ristabilire un dialogo fra Città e autogestiti. «Il Governo ha dato in più occasioni la propria disponibilità a cercare un mediatore o una mediatrice, che però potranno essere individuati solo quando ci saranno le premesse per un processo di mediazione fruttuoso; premesse - conclude lapidario il Governo - che per il momento non sono date».