Come preannunciato nel corso della mattinata e ribadito dal vicesindaco di Lugano Roberto Badaracco , il Municipio ha preso posizione in merito a quanto successo ieri con la rioccupazione dell’Ex Macello e la successiva decisione, da parte dell’Esecutivo cittadino, di evacuare nella notte i locali occupati spiegando passo per passo i motivi.

Inoltre, il Municipio sottolinea che il vicesindaco Roberto Badaracco è stato incaricato di ricontattare gli autogestiti – che lo avevano raggiunto telefonicamente con una richiesta di recupero degli effetti personali rimasti all’ex Macello – per ribadire la disponibilità del Municipio a riconsegnare tutto ai legittimi proprietari secondo le modalità concordate nel corso dell’estate con l’avvocato Costantino Castelli ed evitare denunce penali. In merito a questo punto, però, l’autorità cittadina precisa che «quest’ultimo (l’avv. Castelli, ndr) non ha mai dato seguito a quanto previsto e fino a oggi il Municipio non ha più avuto alcun riscontro o richiesta in merito».