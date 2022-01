«Sono l’ultimo arrivato e non ho vissuto da municipale la prima fase di questa vicenda, ma credo che dobbiamo guardarci tutti in faccia e chiederci, oggi, dove siamo e cosa vogliamo fare: i cittadini vogliono saperlo». L’ultima frase di Galeazzi merita un approfondimento. In un ipotetico confronto con la popolazione, attualmente, l’Esecutivo sarebbe in grado di spiegare chiaramente qual è la sua linea sull’autogestione? Gli equilibri interni su questo argomento non sembrano cambiati. Roberto Badaracco e Cristina Zanini Barzaghi si erano espressi contro la decisione di sgombero - a proposito: deve ancora arrivare la presa di posizione della Sezione enti locali sul fatto che i due municipali, come il collega Lorenzo Quadri, non siano stati coinvolti dai colleghi nell’ultima discussione prima della demolizione del centro sociale nel maggio scorso - e nei mesi successivi hanno sostanzialmente confermato la loro linea: pensano che la Città dovrebbe cercare più attivamente un dialogo con gli anarchici per risolvere la questione. La maggioranza dell’Esecutivo, stufa del comportamento dei molinari, sposa invece la linea dura. Il punto è capire cosa significhi, oggi, linea dura. La proposta di ricreare un centro sociale autogestito negli spazi del vecchio depuratore sul piano della Stampa è ancora valida? Se sì, a quali condizioni? È da escludere che sia l’autorità comunale a fare un primo passo verso il dialogo? E che fine ha fatto l’idea di coinvolgere un mediatore esterno? «Non possiamo andare avanti a parlarne un mese sì e un mese no» spiega Galeazzi, che di certo non è un simpatizzante degli autogestiti. In altre parole, secondo il municipale democentrista la Città non dovrebbe limitarsi a reagire, ma prendere il problema di petto e studiare una strategia chiara. I colleghi lo seguiranno?