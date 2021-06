La demolizione completa dell’ex Macello non è mai stata sottoposta al Municipio in passato, nei giorni precedenti alla manifestazione né la notte dei fatti. Lo afferma l’Esecutivo stesso, a margine della riunione odierna convocata «per accertare i fatti» e per gettare le basi dei prossimi passi relativi al tema dell’autogestione a Lugano. «L’intervento sull’immobile, prospettato intorno alle 21.30 di sabato 29 maggio dalla polizia per ragioni di sicurezza delle persone, era di natura minore e riguardava sostanzialmente il tetto e non la demolizione completa dello stabile», si legge nel comunicato stampa. Il Municipio ha quindi deciso che verrà aperta un’inchiesta interna in modo complementare alle procedure penali e amministrative in corso.