All’interno della Polizia cantonale, dopo che il procuratore generale Andrea Pagani ha ravvisato alcuni malfunzionamenti nella comunicazione in merito ai fatti dell’ex Macello, non verrà aperta un’inchiesta amministrativa. Lo specifica al CdT il comandante Matteo Cocchi, sollecitato sulla questione. Nello spiegare l’iter che ha portato al decreto d’abbandono per i fatti dell’ex Macello, il procuratore generale aveva infatti sottolineato che «per un malinteso dovuto ad un claudicante passaggio di informazioni fra il capo impiego del Servizio di mantenimento dell’ordine, dapprima, e un Ufficiale dello Stato Maggiore, poi, operanti da Bellinzona, e chi, sul terreno a Lugano, era addetto a dirigere l’esecuzione degli ordini, lo stabile in discorso è stato interamente distrutto». Pagani, inoltre, aveva aggiunto che «l’avvenimento è dipeso da un’improvvisazione comunicativa di chi si trovava al fronte».

Abbiamo dunque chiesto al Comandante se – alla luce di quanto emerso – ci fosse l’intenzione di aprire un’inchiesta amministrativa interna. «Quale premessa – risponde Cocchi – sottolineiamo che la Polizia cantonale saluta positivamente la chiusura dell’inchiesta penale relativa ai fatti avvenuti a Lugano nel corso dell’operazione del 29 maggio. In particolare siamo confortati dal fatto che nessun reato di natura penale sia stato riscontrato e pertanto il nostro agire è avvenuto all’interno di un quadro di legalità, come è doveroso che sia». Proprio per questi motivi, ribadisce, «non si ravvisano gli estremi per l’apertura di un procedimento amministrativo interno».

Le lacune ravvisate dal procuratore generale – domandiamo ancora – potranno servire a rivedere le procedure di comunicazione nel caso interventi di natura simile dovessero ripresentarsi? «La Polizia cantonale, in tutti gli ambiti in cui agisce, è tenuta ad un continuo affinamento dei propri processi operativi – spiega il Comandante –. Anche questa fattispecie non fa eccezione».

