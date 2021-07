Emergono nuovi dettagli sulla vicenda che ha portato alla distruzione dell’ex Macello. Secondo «ilCaffè», sabato 29 maggio, tra le 19 e le 19.20, il vicepresidente della Fondazione Vanoni, Riccardo Caruso, avrebbe infatti chiamato al telefono il sindaco di Lugano Marco Borradori per avvisarlo dell’occupazione dello stabile Vanoni da parte degli autogestiti. Borradori, ancora in ufficio, fino a quel momento sarebbe stato all’oscuro dei fatti avvenuti circa 45 minuti prima presso lo stabile in via Simen. «Ti disturbo perché la polizia mi ha appena detto che gli autogestiti hanno occupato il nostro stabile. Sarà successo mezz’ora, trequarti d’ora fa. E per andare a fare denuncia, mi dicono di recarmi al posto di polizia di Noranco. Non so perché. Non capisco perché devo andare da Lugano a Noranco per un fatto accaduto qui, in città», avrebbe detto un «innervosito e seccato» Caruso. Una stranezza anche per il sindaco di Lugano. Forse il coordinamento della polizia, cantonale e comunale, quel giorno aveva il proprio centro a Noranco. Come strana, per Caruso e Borradori, sarebbe stata la tempestiva chiamata delle autorità alla proprietà dello stabile Vanoni. «il Caffè» scrive: «A voler pensare male si potrebbe ipotizzare che la polizia conoscesse da tempo le intenzioni degli autogestiti. Conoscesse da giorni la volontà di occupare quello stabile. Tanto da aver chiamato tempestivamente e di aver invitato a sporgere quanto prima denuncia». Marco Borradori sarebbe dunque venuto a conoscenza dell’occupazione del Vanoni dal vicepresidente della Fondazione, Riccardo Caruso. Solo dopo avrebbe ricevuto la comunicazione del capo Dicastero sicurezza e spazi urbani, Karin Valenzano Rossi, e del capo area operativa della Polizia comunale di Lugano, Mauro Maggiulli.