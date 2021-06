I motivi del ritiro, concordato con i cofirmatari Roberto Badaracco (PLR) e Gianrico Corti (PS), sono sostanzialmente due: «Giovedi scorso la commissione ha sentito in audizione i Consiglieri di Stato Manuele Bertoli, Norman Gobbi e Raffaele De Rosa, i quali hanno dato garanzie che il Governo si adopererà per trovare un mediatore, un interlocutore all’interno dello CSOA e una sede alternativa», ci spiega Schnellmann. Inoltre, il rischio era di trovarsi a discutere in Parlamento «di tutto fuorché dell’oggetto della mozione». La decisione è stata presa nella giornata di oggi dopo aver avuto accesso al verbale della Commissione, non essendo Schnellmann un suo membro.

L’atto parlamentare chiedeva di riconoscere e regolamentare l’autogestione con un maggior coinvolgimento del Cantone. A fine maggio si era arrivati in Parlamento con una proposta condivisa, frutto di un rapporto unico di Raoul Ghisletta (PS) e Tiziano Galeazzi (UDC), ma i fatti precedenti e immediatamente successivi lo sgombero e l’abbattimento dell’ex Macello avevano sparigliato le carte in tavola e il dossier era stato rinviato in Commissione sanità e sicurezza sociale. E non molto era cambiato, anzi. Da un rapporto si era arrivati a uno scenario che ne prevedeva ben quattro se non cinque: uno di Ghisletta, uno di Galeazzi, uno della Lega, uno del PLR e, probabilmente, anche uno dei Verdi.