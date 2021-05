«Da quanto risultava al Governo non c'era una previsione di sgombero del Molino». Così risponde il presidente del Consiglio di Stato Manuele Bertoli, interpellato in merito ai fatti accaduti nel corso della notte. «Era prevista una manifestazione, che andava seguita bene dalla polizia perché difficile da gestire qualora fossero stati abbandonati i toni pacifici» puntualizza. E, di fronte un evento del genere, «la Polizia cantonale coadiuvava quella Comunale, come previsto da un’apposita legge cantonale».

Lo sgombero all’ex Macello, però, è avvenuto. E oltre alla polizia, in azione c’erano anche le ruspe. «Sono rimasto sorpreso da quanto successo – ammette Bertoli –: non tanto dall'intervento allo stabile Vanoni, ma da quello all'ex Macello che non sembrava nell'ordine delle cose e dalla susseguente parziale demolizione, di cui non si è mai parlato. È il Municipio di Lugano che ha ordinato lo sgombero, dopo lo sfratto intimato secondo le procedure scelte. Noi lo avevamo reso attento della possibilità di creare una situazione nella quale per mesi o anni si potrebbe giocare al gatto e al topo, tra occupazioni e sgomberi. Vedremo come andranno le cose da qui in avanti, la storia ci dirà».

Senza dialogo è tutto più complicato

«Io credo che il problema vero, oltre che un peccato – evidenzia ancora –, è che non si sia trovata una soluzione di dialogo. Chiaro – specifica –: il dialogo per esserci deve essere fattivo da tutte le parti in causa. Non sto qui a stabilire chi abbia torto e chi ragione. Ma senza dialogo tutto è diventato più complicato». Anche a causa della mancanza di dialogo, dunque, è difficile comprendere se l’autogestione potrà avere nuovi spazi. «Fino ad ora la discussione su una sede alternativa per il centro sociale si è rivelata purtroppo impossibile, perché per discuterne bisogna avere tutte le parti al tavolo».

