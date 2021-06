La «questione» demolizione dell’ex Macello è tutt’altro che chiusa. E sulla vicenda torna il Caffè, questa mattina, che si concentra su due grandi assenze che a molti saranno saltate all’occhio in queste settimane: quelle dei comandanti della polizia cantonale, Matteo Cocchi, e della comunale, Roberto Torrente. E pare che non vi fossero proprio alla testa delle operazioni che hanno portato, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 maggio, alla demolizione parziale dello stabile dell’autogestione.

«C’erano il vice di Cocchi, Lorenzo Hutter, e il vice di Torrente, Franco Macchi», scrive il domenicale. Ma le responsabilità e le tempistiche delle decisioni prese quel fine settimana non sono ancora chiare. Il Municipio ha affermato di non aver mai dato l’autorizzazione alla demolizione. Il Governo cantonale non ne era a conoscenza. Spetterà all’inchiesta aperta dal Ministero pubblico fare luce su molti aspetti.