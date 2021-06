«Segnaliamo l’intervento d’urgenza domenica 30.5.2021 richiestoci dalla Polizia – comandante XXX - telefonicamente sabato 29.5.21 alle 17.50 per la messa in sicurezza dell’area dell’ex Macello». E ancora «La Polizia della Città di Lugano rilascerà la conferma scritta dell’intervento su richiesta».

È questo il contenuto di una mail inviata da una delle imprese edili intervenute tra sabato e domenica all’ex Macello all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro (per giustificare l’impiego di operai durante l’orario notturno/festivo) e che sembra confermare le rivelazioni di UNIA. Il sindacato ieri ha sottolineato come l’orario indicato, le 17.50, sia precedente all’occupazione da parte degli autogestiti di Villa Vanoni. Occupazione illegale che, stando alla versione fornita fino ad ora dalle autorità, è stata la causa scatenante del massiccio intervento di Polizia che ha portato prima allo sgombero dell’ex Macello e poi alla demolizione di parte di esso.

Una mail che sta scatenando un vero terremoto politico ed istituzionale tra i «no comment» di Polizia comunale, Polizia cantonale, Ministero pubblico, Municipio di Lugano, Governo e imprese edili chiamate ad intervenire. «Vista l’apertura di un’inchiesta non possiamo rilasciare dichiarazioni». E-mail che sta scatenando un terremoto anche all’interno del Municipio di Lugano, che continua a sostenere di non aver mai sentito parlare dell’ipotesi di demolizione fino a sabato notte e di aver dovuto decidere, in fretta e furia, dopo che la polizia (pare attorno alle 22.30) ha suggerito di far partire le ruspe e demolire il centro sociale per questioni di sicurezza.