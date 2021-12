«Non ho ancora letto la decisione ma ho preso atto del comunicato stampa inviato dal Ministero pubblico. Un comunicato che leggo come un’arrampicata sui vetri nella misura in cui il procuratore generale sembra essere giunto alla conclusione che l’ex Macello sia stato abbattuto per errore e con l’intenzione di tutelare l’incolumità dei molinari. Osservo che i chiarimenti richiesti non sono stati fatti e che in particolare la municipale di Lugano Karin Valenzano Rossi si è sostanzialmente avvalsa della facoltà di non rispondere alle mie domande e dunque non è stato possibile chiarire certe palesi incongruenze».