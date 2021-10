Emergono intanto nuovi dettagli – formali, ma comunque piuttosto utili per tentare di intuire in quale direzione si è concentrata l’inchiesta condotta dal procuratore generale Andrea Pagani – sull’inchiesta riguardante i fatti dell’ex Macello. Si è sempre parlato di un’inchiesta contro ignoti ma – stando a nostre informazioni (non confermate dal Ministero pubblico) – il PG avrebbe individuato formalmente, nel corso dei mesi, almeno un indagato: si tratta dell’ufficiale della Polizia cantonale responsabile, quella notte a cavallo tra il 29 e il 30 maggio, di guidare le operazioni di sgombero prima e di demolizione poi di parte del centro sociale. Come noto però stamattina il PG Pagani ha fatto sapere di aver prospettato alle parti l'emanazione di un decreto di abbandono per le ipotesi di reato di violazione intenzionale (subordinatamente colposa) delle regole dell'arte edilizia, infrazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente, abuso di autorità e danneggiamento.