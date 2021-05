«Violazione delle regole dell’arte edilizia, esposizione a pericolo della vita altrui, delitto contro la legge sulla protezione dell’ambiente, ed ogni altro che dovesse emergere».

Sono i reati che la sezione di Lugano de Verdi del Cantone Ticino attribuisce «a ignoti, da identificarsi presso il Municipio di Lugano» e per cui ha di fatto denunciato l’Esecutivo in relazione a quanto accaduto prima e durante la demolizione dell’ex Macello.

A firmare la denuncia penale è l’avvocato Costantino Castelli, i Verdi luganesi si sono costituiti accusatori privati. Nel testo si legge ad esempio: «Occorre considerare che l’operazione di demolizione presuppone l’ottenimento dei una specifica licenza edilizia e che per ottenere una licenza edilizia per la demolizione di uno stabile antecedente il 1990 è necessario inoltrare, assieme ai soliti documenti, una perizia che attesti la presenza o meno di materiali pericolosi, tra i quali l’amianto». In caso di presenza di materiali di questo tipo, inoltre «ci sono tutta una serie di precauzioni (spesso molto onerose e severe) da mettere in atto durante i lavori di demolizione». E la parte abbattuta dell’ex Macello «risale a prima degli anni Sessanta».

Ad ammettere che il Comune di Lugano non ha richiesto alcuna licenza edilizia per la demolizione – si legge ancora – sono stati nelle scorse ore anche alcuni rappresentati del Comune. Essi inoltre «non hanno fornito alcuna indicazione che permetta di ritenere che siano stati presi i necessari provvedimenti per la tutela dell’ambiente e della popolazione». Accanto all’ex Macello ci sono anche scuole, esercizi pubblici, una palestra, eccetera, si aggiunge.

Secondo i Verdi luganesi quindi «vi è motivo di temere che l’operazione di demolizione non sia stata attuata nelle corrette modalità e che la stessa possa aver provocato o provocare ancora la diffusione nell’ambiente di sostanze nocive, in particolare di amianto».

«Se questa ipotesi dovesse essere confermata, coloro che hanno ordinato e messo in atto la demolizione in questione si sarebbero resi colpevoli dei reati indicati» in precedenza. «Apparentemente e stando alle dichiarazioni politiche disponibili – si precisa ancora -, l’intera operazione è stata decisa dal Municipio di Lugano, in concerto con la polizia cantonale e comunale».

La richiesta finale è quindi di aprire un’inchiesta penale. Ma anche di prendere «con la massima urgenza i necessari provvedimenti cautelari a tutela dell’ambiente e delle persone».

