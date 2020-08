Oggi il movimento, Extinction Rebellion è sceso in piazza Cioccaro a Lugano, trasformando l’area in una discoteca a cielo aperto. «La musica si fermerà ripetutamente e tutti gli attivisti cadranno a terra. Questo vorrebbe rappresentare l'estinzione. Informeremo anche i passanti sulla terribile situazione in cui ci troviamo e sulla necessità di agire immediatamente contro il surriscaldamento globale e la distruzione degli ecosistemi che sono alla base del nostro sostentamento», si leggeva nel comunicato di presentazione dell’azione.

Extinction Rebellion, un movimento internazionale che utilizza principalmente la disobbedienza civile per ottenere il più velocemente possibile un cambiamento radicale, nasce in Inghilterra nel 2018 e già nel 2019 contava più di 100’000 attivisti, suddivisi in circa 350 gruppi in 65 paesi, tra cui anche la Svizzera.