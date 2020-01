Come dicono a Londra, last but not least. L’ultimo, ma non per questo il meno importante. È Fabio Schnellmann il settimo e ultimo candidato del PLR al Municipio di Lugano. Il suo posto in lista è quello rimasto vacante dopo la rinuncia di Michele Bertini, ma prima di assegnarlo il partito ha voluto pensarci su, sentendo anche altri candidati. Sta di fatto che l’ha spuntata il parlamentare, come emerso dalla riunione di questa sera fra la direttiva e la Commissione cerca. Riunione durante la quale, tra l’altro, è stato annunciato un ritorno a sorpresa: Jacques Ducry si candiderà ancora per il PLR, al Consiglio comunale, dopo aver militato nei socialisti ed essere stato indipendente. Tornando al Municipio, la rosa è completa – gli altri nomi sono quelli di Roberto Badaracco, Morena Ferrari Gamba, Andrea Nava, Karin Valenzano Rossi, Luca Cattaneo e Giovanna Viscardi – e la parola passa all’assemblea. Se la sua candidatura passerà anche quell’esame, dove potrà arrivare Schnellmann? Premesso che ogni elezione è una storia a sé, alle comunali del 2016 il parlamentare aveva raccolto 7.623 preferenze: meno di Bertini (13.025) e Badaracco (8.366) e più di Valenzano Rossi (6.970), Ferrari Gamba (6.656) e Cattaneo (5.984), per citare i tre candidati in corsa anche oggi. Parleranno le urne.