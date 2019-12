Come si finisce, dopo oltre 55 anni passati senza interessare la giustizia penale, a recarsi dieci volte in Olanda e a importare in Ticino oltre 5,5 chili di cocaina per conto di non uno, ma due diversi trafficanti di droga? Per un 58.enne dominicano residente in Italia, a processo oggi alle Assise criminali, galeotta è stata probabilmente la famiglia, con un pizzico di difficoltà a trovare lavoro e una punta di cupidigia. Di certo vi è che, dall’arresto a fine gennaio 2019, l’uomo si è pentito, e le sue confessioni hanno permesso alla procuratrice pubblica Pamela Pedretti di arrestare entrambi i suoi capi. Confessioni che gli sono valse anche un importante sconto di pena, che però è risultata comunque ingente dati i quantitativi importanti di droga importati: la giudice Manuela Frequin Taminelli l’ha infatti condannato a quattro anni e sei mesi di carcere e all’espulsione per otto, come chiesto da Pedretti. La sua legale, l’avvocato Gaia Zgraggen, aveva invece chiesto una pena inferiore ai quattro anni.

Galeotta la famiglia, dunque. Perché i primi viaggi il 58.enne li ha compiuto per conto del figlio della sua compagna, un ticinese di 27 anni condannato lo scorso settembre a sei anni di carcere per la stessa fattispecie. «Ha agito per affetto verso di lui - ha affermato Frequin Taminelli nel leggere la sentenza, - ma ha anche ricevuto qualche soldo». Mentre sarebbe stato soprattutto il lucro a spingerlo a offrire i suoi servizi anche all’altro trafficante.

Il rapporto fra i suoi due capi non è limpido. Si conoscevano, ma non è chiaro quanto uno fosse coinvolto o sapesse dell’attività dell’altro. Di certo vi è che entrambi si rifornivano dall’Olanda e che entrambi nascondevano la droga nella ruota di scorta dell’auto. Il loro corriere - cioé l’imputato - ha però negato di essere stato lui a suggerire questa soluzione. Sia come sia, vi è di certo un altro trait d’union: se entrambi sono stati arrestati è proprio grazie al 58.enne. L’imputato infatti, dopo essere stato fermato in un controllo di routine e trovato con oltre 1,5 chili di cocaina in auto, nelle settimane successive ha confessato tutto (malgrado qualche tentennamento iniziale). Questo ha permesso alla procuratrice Pedretti di disporre di informazioni di prima mano, poi ulteriormente corroborate dalle risultanze d’inchiesta, quali le prove dei soggiorni in Olanda dei trafficanti (l’impianto probatorio è stato definito «solido» dalla Corte).

Detto della condanna del ticinese, l’altro capo dell’imputato - che pure risiedeva nel Luganese - è stato arrestato su un mandato di cattura internazionale in Olanda lo scorso settembre. Doveva tornare in Ticino in aereo a gennaio, ma dopo l’arresto dell’imputato su quel volo non era mai salito e si era dato alla macchia. Pedretti ne ha ora chiesto l’estradizione, ma l’uomo si è opposto. Con il suo processo, una volta terminato l’iter estradizionale, si metterà la parola fine a questo grosso traffico di cocaina, salvo nuove rivelazioni dai suoi interrogatorio.

