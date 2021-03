Dopo essere riuscito a ottenere una carta bancaria PostFinance spacciandosi per un’altra persona che aveva il recapito postale dove lui abitava, l’ha utilizzata per due anni per pagarsi da vivere, spendendo quasi 130.000 franchi a insaputa dell’amico. E anche per questo, ieri, un 63.enne ticinese residente a Tesserete è stato condannato a due anni di carcere sospesi dalla Corte delle assise correzionali presieduta dal giudice Amos Pagnamenta.

L’uomo, difeso dall’avvocato d’ufficio Stefano Camponovo, doveva anche rispondere del reato di truffa, per aver nel corso degli anni chiesto prestiti anche ingenti a dieci amici e conoscenti pur sapendo che non sarebbe stato in grado di ritornare i soldi, cagionando loro complessivamente un danno economico di circa 80.000 franchi. L’imputato, indigente, ha affermato di averlo fatto per far fronte a debiti pregressi e al suo fabbisogno personale. A suo carico anche l’aver prodotto un documento falso a un locatore per nascondere i suoi debiti.