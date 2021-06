«Si presentavano come esperti finanziari promettendo lucrosi investimenti con interessi mensili dal 4 al 10%, ma i soldi raccolti (in totale poco meno di 2,5 milioni) tra marzo 2018 e novembre 2020 avevano preso strade ben diverse finendo per pagare debiti e spese personali, volatilizzandosi velocemente e lasciando di conseguenza a bocca asciutta e portafoglio vuoto parecchi investitori. Le società create a tal scopo erano sprofondate velocemente e neppure l’ottenimento di un credito bancario “Covid 19” di 200mila franchi, gonfiando artificialmente la cifra d’affari, era riuscito a salvare la situazione. Per un quartetto di imprenditori italiani più o meno improvvisati, l’avventura ticinese si è definitivamente conclusa oggi davanti alla Corte delle Assise Criminali di Lugano, presieduta dal giudice Amos Pagnamenta, che li ha riconosciuti tutti colpevoli di truffa per mestiere, falsità in documenti, appropriazione indebita e ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale. Di conseguenza, confermando la proposta di pena formulata dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli, un 29.enne di Varese, principale imputato, è stato condannato a 3 anni di detenzione, 34 mesi a un trentottenne e 30 mesi a un quarantenne, entrambi della provincia di Brescia nonché 14 mesi sospesi per un periodo di prova di due anni per un cinquantenne torinese. Per tutti è stata decisa la pena accessoria dell’espulsione».