Vedere le nuvole addensarsi in cielo e avere paura. Convivono con questo sentimento gli abitanti della parte alta di via ai Ronchi a Bissone. Ancora di più dopo che lunedì sera, come successo meno di un anno fa, la natura ha ricordato a tutti la sua forza.

Verso le 18, innescata da un violento temporale, una colata di fango e detriti si è mossa nel bosco soprastante, ha superato le vasche di contenimento costruite a difesa del paese e ha toccato le due abitazioni più a monte. Per fortuna la massa di terra non ha investito nessuno, ma il ricordo di quanto accaduto sette anni fa a Davesco e Bombinasco riaffiora ancora, sinistro.

Il pensiero c’è

Dopo la frana di via ai Ronchi – seguita da una seconda colata fermata dal muro di contenimento della A2, vicino all’imbocco della galleria – cinque case...