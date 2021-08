Immaginate di dover badare ad un bambino piccolo – diciamo fra i due e i dieci anni – in un giorno di pioggia a Lugano. Premesso che piazzarlo per tutto il tempo davanti alla TV non sarebbe una grande idea, cosa fareste? Se non sapete cosa rispondere, non preoccupatevi: nella nostra regione ci sono davvero poche possibilità. Una era Fantasilandia, l’unico parco giochi al chiuso in Ticino. Diciamo «era» perché la struttura ha dovuto chiudere definitivamente la sua sede di Cadempino dopo essere stata messa in ginocchio dalle restrizioni contro la pandemia. La buona notizia per genitori, nonni o zii dubbiosi sul da farsi – così come per i bambini, ovviamente – è che Fantasilandia nei prossimi mesi riaprirà. I titolari, come ci fa sapere Carlotta Cooper, hanno trovato un nuovo spazio a Canobbio....