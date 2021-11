FC Rapid Lugano: «Non è vero che siamo contrari al PSE, lo sosteniamo»

«Il FC Rapid Lugano è favorevole al PSE e lo sostiene». Questo il messaggio diramato in serata dal club ticinese, che ha sentito la necessità di prendere posizione riguardo ad alcuni contributi e interventi pubblici di un proprio membro di comitato espressosi a titolo personale nell’attuale dibattito in vista della votazione del prossimo 28 novembre sul PSE.

«Questa svista giornalistica», continua il comunicato, «ha creato nell’opinione pubblica malintesi, confusione e ambiguità sulla nostra posizione di fronte al nuovo PSE. Noi non condividiamo il punto di vista del nostro collega di comitato, ma ne rispettiamo la libertà personale di opinione e ribadiamo, invece, per l’ennesima volta che il FC Rapid Lugano è favorevole al PSE e lo sostiene. Siamo e saremo contenti di beneficiare di ulteriori e utilissimi campi al Maglio e di poter continuare le nostre attività riservate ai più giovani a Cornaredo».

Il club ha poi sottolineato: «La nostra posizione è sempre stata chiara e quindi, pur rispettando le opinioni di nostri affiliati che potrebbero pensarla diversamente, il nostro invito è quello di votare Sì al PSE. Deploriamo per contro nel modo più assoluto gli insulti e le minacce che in queste ore hanno colpito il nostro collega di comitato, per il solo fatto di aver espresso un parere diverso. Riteniamo questo tipo di atteggiamento becero e lesivo della credibilità di un dibattito, nel quale devono prevalere i contenuti e la libertà d’espressione. Anche questa è una forma di violenza, che non giova alla causa per la quale si combatte».