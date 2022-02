Ferite serie agli arti superiori per un operaio

Avrebbe riportato ferite serie agli arti superiori un operaio rimasto colpito da un oggetto in un cantiere sul lungolago di Bissone questo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che gli hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo al pronto soccorso dell’Ospedale Civico di Lugano. La sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto anche la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso.