A Lugano, nel periodo da aprile ad ottobre dell’anno scorso, sono stati esaminati 57 percorsi, 44 attraversamenti, 34 fermate del trasporto pubblico e 14 piazze. Sono risultati nettamente al di sotto della media alcune fermate del bus in via Tesserete e in via Ceresio, all’altezza della salita Viarno, e quella situata in viale Cattaneo davanti al Palazzo dei Congressi. Tra i punti di debolezza, lo studio rileva che «le fermate hanno poco spazio per l’attesa e sono attrezzate insufficientemente». Inoltre, «spesso non ci sono i requisiti per l’accesso autonomo ai bus per le persone con disabilità motorie e la segnaletica tattile non è presente». Si riconosce però come il Comune, di concerto con il Cantone, stia riadattando tutte le fermate.