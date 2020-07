La polizia ha identificato due uomini in relazione all’incendio di un radar semi stazionario, avvenuto l’8 marzo dello scorso anno sull’autostrada A2 a Pazzallo. Si tratta di un 20.enne cittadino brasiliano residente in Italia e un 22.enne cittadino svizzero domiciliato nel Luganese. Il 20.enne, già oggetto di ricerca, è stato fermato da agenti della Polizia della città di Lugano mentre il 22.enne da agenti della Polizia cantonale. In base a una prima ricostruzione, il 20.enne avrebbe incendiato l’apparecchiatura con una bottiglia riempita di benzina. Apparecchiatura che aveva riportato danni quantificabili in circa 15.000 franchi. Questo per evitare al 22.enne, pure presente sul posto, le conseguenze di un eccesso di velocità rilevato dal radar. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di incendio intenzionale e danneggiamento aggravato. L’inchiesta è coordinata dal Sostituto Procuratore generale Nicola Respini.