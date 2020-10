Melide potrebbe presto tornare alle urne per decidere quale sarà il futuro di uno dei suoi comparti più pregiati. A sette anni dal voto sulla pianificazione della zona fra piazza Fontana e la riva del lago, che fu approvata con 462 sì e 223 no e una partecipazione superiore al 70%, gli abitanti potrebbero essere chiamati a esprimersi sul progetto da circa sette milioni di franchi per la valorizzazione del nucleo e la posa di condotte per il gas metano.

Usiamo il condizionale perché il gruppo di cittadini contrari al piano del Municipio è ancora impegnato nella raccolta delle 143 firme necessarie a mettere nel calendario l’appuntamento democratico.

Rispetto al voto del 2013 gli schieramenti in campo non sono cambiati molto: da una parte l’Esecutivo capitanato dal sindaco Angelo Geninazzi, dall’altra...