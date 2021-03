Nonostante le norme in vigore per contrastare la pandemia in corso – soprattutto quella che disciplina gli assembramenti nei luoghi chiusi e in quelli all’aperto – c’è chi non riesce proprio a rinunciare a fare un po’ di festa... oltre i limiti del consentito. Attimi di spensieratezza che, però, venerdì sera sono costati un intervento della polizia. A Pazzallo, infatti, in un appartamento era in corso un vero e proprio festino. Illegale, viste le citate norme, perché nell’abitazione al momento dell’intervento delle forze dell’ordine c’erano 16 persone. L’ordinanza, in tal senso, parla chiaro: per i luoghi chiusi è consentita la presenza di 10 persone al massimo. Ed è per questo motivo che, oltre a ordinare di spegnere la musica e far finire i bagordi, la Polizia città di Lugano ha provveduto...