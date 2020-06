(Aggiornato alle 11.23) Una persona è stata fermata in ralazione all’incendio avvenuto questa mattina a Caslano. Come riportano il Ministero pubblico e la polizia cantonale, si tratta di una persona la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti, coordinati dalla procuratrice pubblica Pamela Pedretti.

Poco dopo le 6 di questa mattina, lo ricordiamo, è stato segnalato del denso fumo proveniente dall’autorimessa di due palazzine, con propagazione ai vani superiori, di via Rampada a Caslano. Immediatamente allertati sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale Malcantone Ovest, i pompieri di Lugano e di Caslano nonché, a titolo precauzionale, i soccorritori della Croce Verde di Lugano. I pompieri hanno potuto appurare che all’origine vi era un incendio che si stava sviluppando nell’autorimessa. A titolo precauzionale gli inquilini dello stabile, circa venticinque, sono stati fatti uscire. In un secondo momento hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni. Non si lamentano feriti.