È stata arrestata una 28.enne cittadina svizzera domiciliata nel luganese in relazione al principio d’incendio alla pensione La Santa a Viganello di ieri mattina. L'ipotesi di reato nei confronti della donna è di incendio intenzionale. Tocca ora all’inchiesta - coordinata dal procuratore pubblico Pablo Fäh - ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il fuoco è scoppiato in un bagno comune a tre camere al primo piano della pensione. Nello stabile lo scorso martedì 17 dicembre è stato ucciso il 35.enne di Pregassona Matteo Cantoreggi. Per il delitto - lo ricordiamo - sono in arresto un 34.enne austriaco domiciliato nel Luganese e un 43.enne ticinese domiciliato nel Mendrisiotto. Nei confronti dei due sospettati, la procuratrice pubblica Valentina Tuoni ipotizza i reati di assassinio o, subordinatamente, omicidio intenzionale.