Fiamme al Liceo di Lugano 1, quest’oggi verso le 13. La scuola è stata fatta evacuare a causa di un principio di incendio che ha generato un denso fumo, come testimonia il video inviato da un nostro lettore. Da noi contattata, la direzione del DECS conferma che c’è stato un principio di incendio in un’aula del liceo. Le fiamme sono state subito domate e sono stati allertati immediatamente i pompieri per i rilievi del caso. Al momento dell’incidente nell’aula non erano in corso lezioni. L’accaduto, riferisce ancora il DECS, non ha avuto ripercussioni sulle lezioni degli studenti, che hanno potuto riprendere subito la loro attività. Per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto è in corso un’indagine anche se non sembrano esserci ragioni per credere che l’incendio abbia origini dolose. Stando a nostre informazioni avrebbe preso fuoco un armadietto.