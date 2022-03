Fiamme alla sede dell’Afor valli di Lugano

Poteva finire peggio, l’incendio che sabato sera attorno alle 19 ha interessato delle strutture dell’Azienda forestale valli di Lugano, causando solo danni materiali. A essere toccate dalle fiamme sono infatti state una tettoia in legno aperta sui lati e il materiale che vi trovava riparo: dei legni di faggio già tagliati e pronti alla vendita. I pompieri di Monteceneri e di Lugano sono però riusciti a contenere in breve tempo le fiamme limitando i danni (il vicino stabile che ospita gli uffici dell’Afor non è ad esempio stato toccato). Sul posto sabato era presente anche la Polizia scientifica per i rilievi del caso. La prima ipotesi - ancora da consolidare e confermare - è che l’origine delle fiamme possa essere stata un mozzicone di sigaretta spento male, proveniente probabilmente dalla vicina pista ciclopedonale (la sede di Afor si trova al dosso di Taverne, a ridosso della ciclabile e del fiume Vedeggio). Si tenderebbe quindi a escludere che sia stato un gesto doloso atto a danneggiare l’azienda.