Poco prima delle 10 di questa mattina è scoppiato un incendio in un’azienda farmaceutica in via Mulini a Bioggio. Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, un macchinario utilizzato nella produzione di compresse ha iniziato a prender fuoco sprigionando un denso fumo. Una sessantina di persone sono stata rapidamente evacuate dallo stabile. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone est, i pompieri di Lugano (con 5 uomini e 3 veicoli), che hanno spento le fiamme, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Non vi sono feriti o intossicati.