Fiamme in una palazzina a Besso

(Aggiornato alle 10.13) Fumo, tantissimo fumo che proviene dal piano terra di una palazzina di via al Ponte a Besso. Le fiamme si sono rapidamente propagate questa mattina verso le 9.15 generando un denso fumo che ha invaso l'intero stabile, bloccando gli inquilini ai piani superiori. Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Lugano che hanno provveduto a trarre in salvo le persone intrappolate e iniziare le operazioni di spegnimento. Sul posto anche i soccorritori della Croce Verde di Lugano con un rinforzo dal SAM di Mendrisio. Oltre 30 inquilini sarebbero stati evacuati e presi in consegna dai militi della protezione civile. Al momento non sono note le cause che hanno generato il rogo. Per permettere le operazioni di soccorso e spegnimento delle fiamme la via al Ponte è stata chiusa alla circolazione da via Besso a via Lisano.