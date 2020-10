Fiamme questa sera introno alle 20.45 in una palazzina di via Pedemonte a Viganello: l’allarme è scattato dopo che è stato segnalato del denso fumo provenire da un appartamento situato al secondo piano. Sul posto sono intervenuti i pompieri, unitamente agli agenti della Polizia Cantonale e di quella Comunale. Gli inquilini della palazzina sono stati fatti uscire dagli appartamenti a titolo precauzionale. All'origine del fumo sembra esserci stato un incendio sviluppatosi nella cucina dell'appartamento. Nessuno avrebbe riportato conseguenze fisiche nel sinistro. Al momento non sono note le cause che hanno generato le fiamme.