(Aggiornato alle 9.32) Questa mattina poco dopo le 5.30, i pompieri del Centro di soccorso di Lugano sono stati allarmati per un incendio sviluppatosi sul tetto di una casa in ristrutturazione nel nucleo di Cureglia, in via Ca'd’Fund. Arrivati sul posto hanno potuto appurare che le fiamme avevano interessato la struttura superiore con il pericolo di propagazione agli stabili vicini. Il rapido intervento ha permesso di contenere il rogo rapidamente e provvedere in seguito alle spegnimento approfondito per evitare lo sviluppo di ulteriori focolai. Come riferito dalla polizia cantonale, nessuno è rimasto ferito, ma l’abitazione ha riportato ingenti danni.