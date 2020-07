«Dopo aver peregrinato nei consigli di diverse imprese di costruzioni - un campo per il quale ho sempre nutrito una forte passione, anche se professionalmente mi sono orientato altrove - approdo finalmente alla CSC, quasi come una pecorella smarrita ritorna all’ovile - scrive Lombardi -. Con la CSC inizia infatti la storia del ritorno in Ticino della mia famiglia, emigrata in Francia ad inizio Novecento. Cresciuto nei Pirenei, mio padre rientrò in Svizzera durante la seconda guerra mondiale per conseguire la maturità federale, poi il diploma da ingegnere civile e infine il dottorato in Scienze tecniche alla Scuola politecnica federale di Zurigo.